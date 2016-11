Formel-1-Termine 2017: Kein Grand Prix von Deutschland!

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2017 wird ohne einen Grand Prix von Deutschland stattfinden. Die offizielle Bekanntgabe durch den FIA-Motorsport-Weltrat in Wien, ausgerechnet am Tag des Weltmeister-Empfangs Nico Rosberg in Wiesbaden, ist für die Motorsport-Fans in der Automobilnation Nummer eins ein herber Rückschlag.

© Hockenheim-Ring GmbH In Hockenheim wird 2017 wie befürchtet kein Formel-1-Rennen stattfinden Zoom Download

In dem kürzlich von Bernie Ecclestone eingereichten Kalenderentwurf für 2017 war Hockenheim überraschend aufgetaucht; in der heute endgültig vom Weltrat ratifizierten Version fehlt das Rennen aber. Dabei hatte Ecclestone bis zuletzt gehofft, sich mit Hockenheim einigen zu können: "Es wäre besser, wenn es stattfinden würde. Es ist ein finanzielles Problem, das dort schon seit einigen Jahren besteht. Es gibt in Deutschland auch eine neue steuerliche Struktur, was ihnen noch mehr zu schaffen macht."

"Sie haben alles, was es braucht. Sie haben die Konstrukteurs-WM gewonnen und sie haben auch den Fahrer-Champion. Wir verstehen nicht, was mit Deutschland nicht stimmt", wundert sich der 86-Jährige über die zuletzt stets enttäuschenden Zuschauerzahlen. Die sind letztendlich auch ausschlaggebend dafür, dass Hockenheim erst 2018, wenn es vertraglich so vorgesehen ist, wieder die Formel 1 empfangen wird. Das Angebot eines zusätzlichen Rennens 2017 wäre finanziell nicht rentabel zu stemmen gewesen.

Eine Formel-1-Saison ohne Deutschland-Grand-Prix gab es zuletzt 2015. Damals hatte sogar Mercedes Hilfe im Marketingbereich angeboten, wie Sportchef Toto Wolff verrät. Das Angebot wurde aber abgelehnt. Dieses Jahr wurde Mercedes laut Wolff gar nicht erst gefragt, ob man sich in irgendeiner Form für einen Grand Prix von Deutschland 2017 engagieren würde.

Eröffnet wird die nächste Saison am 26. März in Melbourne, zu Ende geht sie mit dem 20. Rennen am ersten Adventsonntag (26. November) in Abu Dhabi. Weil für Deutschland kein Ersatz nachrückt, wird der Umfang der Weltmeisterschaft von 21 Rennen reduziert. Verschoben wurde der Grand Prix von Aserbaidschan (statt bisher Europa) in Baku, sodass der Formel-1-Tross nicht direkt von Kanada nach Aserbaidschan fliegen muss. Außerdem wird so eine Terminkollision mit den 24 Stunden von Le Mans vermieden.

Der Grand Prix von Brasilien befindet sich vorerst nur auf provisorischer Basis im Kalender. Sowohl in Bezug auf die Finanzierung als auch in Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten nach dem Umbau muss der Veranstalter in Sao Paulo Auflagen erfüllen, damit das Rennen am 12. November auch tatsächlich stattfinden kann.

Formel-1-Termine 2017:

26.03. Melbourne (Australien)

09.04. Schanghai (China)

16.04. Manama (Bahrain)

30.04. Sotschi (Russland)

14.05. Barcelona (Spanien)

28.05. Monte Carlo (Monaco)

11.06. Montreal (Kanada)

25.06. Baku (Aserbaidschan)

09.07. Spielberg (Österreich)

16.07. Silverstone (Großbritannien)

30.07. Budapest (Hungaroring)

27.08. Spa-Francorchamps (Belgien)

03.09. Monza (Italien)

17.09. Singapur (Singapur)

01.10. Sepang (Malaysia)

08.10. Suzuka (Japan)

22.10. Austin (USA)

29.10. Mexiko-Stadt (Mexiko)

12.11. Sao Paulo* (Brasilien)

26.11. Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)