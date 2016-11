Vom Kartingenieur bis Toto Wolff: Rosbergs lange Dankesliste

(Motorsport-Total.com) - Man kennt das von Oscar-Verleihungen oder der Überreichung des Abschlusszeugnisses: Nirgendwo darf die emotionale Dankesrede fehlen, bei der man allen Menschen gedenkt, die einem auf dem Weg nach oben geholfen haben. Auch beim Gewinn des Formel-1-Titels kann man nach dem ganzen Jubel noch einmal innehalten und sich bei den Liebsten für die gegebene Unterstützung bedanken.

Zuallererst nennt man natürlich die Menschen, die einem am nächsten stehen. In Rosbergs Fall ist das neben seiner Familie vor allem sein Team bei Mercedes, die er als "Rennfamilie" bezeichnet. "Ich bin 2010 zu Mercedes gekommen, und zu Beginn war es ein echt harter Ritt", fängt er an. "Aber in den vergangenen Jahren hat sich alles zum Guten gewendet, und jetzt hat es sich auch für mich zum Guten gewendet - das ist ganz, ganz besonders", sagt er.

"Ein großer Dank geht daher an meine Rennfamilie, an Mercedes, an meine Familie, an alle im Team um mich herum. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen", wird Rosberg auf der Pressekonferenz emotional und fängt dann an, ganz tief in der Vergangenheit zu kramen: "Gestern Abend hat mir mein Go-Kart-Ingenieur geschrieben, den ich im Alter von zehn Jahren hatte. Es waren Erinnerungen aus dem Kampf um die französische Meisterschaft mit zehn. Er hat mir Motivationsgeschichten geschickt", erzählt der neue Weltmeister.

Und dort habe alles angefangen, doch auf dem Weg nach oben gab es für ihn noch weitere wichtige Menschen. "Und wenn es der Moment ist, sie zu erwähnen, dann werde ich das tun", so der Deutsche. Er zählt auf: Serge Dino aus dem Go-Kart-Sport, dann Team Rosberg, Peter Sieber (Renningenieur in der Formel BMW) und Erich Baumgärtner (Renningenieur in der Formel 3). Dazu Rosberg-Teamchef Arno Zensen.

"Danach kam die GP2 mit Nicolas Todt und Frederic Vasseur - einen großen Dank an sie, dass sie mich in die Formel 1 gebracht haben, und Steve Marcel, der leider nicht mehr lebt", fährt Rosberg fort. Über das Williams-Team mit Frank Williams, Sam Michael und Patrick Head, mit denen er 2006 seinen Formel-1-Einstieg feierte, kommt er zu den Menschen, die ihn zu Mercedes gebracht haben: "Das waren Norbert Haug, Ross Brawn und Nick Fry."

"Das war der Beginn der Geschichte. Und dann natürlich ein großer Dank an Toto (Wolff), Paddy (Lowe) und Niki (Lauda; Anm. d. Red.), dass sie es fortgeführt haben und mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin." Als letztes fällt Rosberg dann noch Gerhard Berger ein, als er ihn im Publikum neben Frau Vivian sitzen sieht. Der hatte für ihn in diesem Jahr die Verträge mit Mercedes ausgehandelt. "Danke für die Unterstützung."

Doch Rosberg möchte nicht nur den Menschen danken, die er persönlich kennt, sondern auch jenen, die ihn an der Strecke und vor den TV-Bildschirmen tatkräftig unterstützt haben. "Selbst an diesem Wochenende waren viele aus Deutschland und der ganzen Welt da. Das ist wirklich etwas Besonderes. Das ist ein einzigartiges Gefühl", wendet er sich den Fans zu. "Ich bin jedem von ihnen dankbar."