Vettel über Verstappen-Gespräche: "Das bleibt unter uns..."

Verstappen selbst hat am Donnerstag verraten, dass Vettel ihm nach dem Rennen in Interlagos eine SMS schickte . Eine Funkstille herrscht zwischen den beiden momentan also nicht. Was genau Vettel Verstappen nach dem Rennen in Brasilien mitteilte, will der Deutsche allerdings nicht verraten. "Was auch immer ich Max gesagt habe, war zwischen ihm und mir", so der Ferrari-Pilot.

© Copyright 1996 - 2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.