Verstappen: "Interlagos war nicht mein bestes Rennen"

Nico Rosberg überholte er außerdem eindrucksvoll. Das Manöver ist sogar für den "Action of the Year"-Award der FIA nominiert. War das Manöver die Rache für Toto Wolffs Anruf bei Vater Jos ? "Nein, daran habe ich nicht gedacht. Das hatte damit nichts zu tun. Ich habe einfach versucht, so viele Gegner wie möglich zu überholen." Würde er gerne selbst in einem Mercedes sitzen? "Irgendwann will man natürlich im bestmöglichen Auto sitzen. Was die Zukunft anbelangt, sieht es allerdings auch bei Red Bull sehr gut aus", freut er sich schon auf das kommende Jahr. "Es ist nicht so, dass wir irgendwo hinten herumfahren. Wir sind das zweitbeste Team. Das ist nicht so schlecht."

