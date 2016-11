Michelin bleibt interessiert: Formel-1-Comeback im Fokus

"Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Wenn wir das tun, dann kann ich garantieren, dass die Piloten volle Pulle fahren können. Aus unserer Sicht muss das im Motorsport so sein", sagt er. "Und genau das war es, was Mark Webber gesagt hat, als er in der LMP1 seine ersten Erfahrungen auf unseren Reifen sammeln durfte. 'Endlich wieder echte Rennreifen', so lautete seine Aussage. Wir haben ihm kein Geld dafür geboten, so etwas zu sagen", so der Franzose. Ein umfassendes Interview mit dem Michelin-Motorsportchef lesen Sie am Mittwoch in der WEC-Rubrik von 'Motorsport-Total.com'.

