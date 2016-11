WM-Tabelle ohne Technikpannen: Hamilton vor Titelgewinn

Australien-Grand-Prix: In Melbourne patzen die Mercedes-Piloten - wie so oft in der Saison 2016 - am Start. Obwohl die Kupplung im W07 schwieriger zu bedienen ist als in anderen Autos, werten wir die Probleme beim Losfahren nicht als Technikpannen, zumal sie teilweise auch auf den Piloten zurückzuführen sind. Australien und alle weiteren Fälle dieser Art (zum Beispiel Rosberg in Deutschland und Hamilton in Italien) beziehen wir daher nicht in die Korrektur der WM-Tabelle ein. Wir notieren: keine Änderungen.

