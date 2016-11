Nach Verstappen-Vorschlag: Kein Boxenfunk mehr im TV?

Denn für die Fernsehübertragung ist sein Formula One Management (FOM) zuständig und er weiß, was sich gut verkauft - schließlich riss Ecclestone mit dem Verkauf der TV-Rechte die Macht an sich und verdiente so ein Vermögen. Emotionale Piloten im Livebild kommen an, was Vettel klar ist: "Einerseits ist es das, was die Leute wollen: Dass man erkennt, dass der Fahrer alles gibt, voll bei der Sache und bereit ist zu kämpfen", versetzt sich der Ferrari-Star in die Lage der Zuschauer.

© Copyright 1996 - 2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.