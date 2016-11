Formel 1 2017: Bottas und Stroll fahren für Williams

(Motorsport-Total.com) - Valtteri Bottas und Formel-3-Europameister Lance Stroll werden in der Formel-1-Saison 2017 für Williams fahren. Das gab das Team am heutigen Donnerstag am Firmensitz in Grove bekannt und bestätigte damit, was die Spatzen schon lange von den Dächern des Formel-1-Fahrerlagers pfiffen. Während Bottas im nächsten Jahr seine fünfte Saison für Williams fahren wird, debütiert der 18-jährige Kanadier Stroll in der Königsklasse und wird Max Verstappen als jüngsten Fahrer im Formel-1-Feld ablösen.

© Williams F3-Champion Lance Stroll wird mit 18 Jahren Stammfahrer bei Williams

Mit Bottas und Stroll setzt Williams in der nächsten Saison auf zwei Eigengewächse, denn beide hatten als Testfahrer des Teams erste Erfahrungen in der Formel 1 gesammelt. Bottas war 2013 nach dem Gewinn der GP3-Meisterschaft zum Stammfahrer aufgestiegen und ist in den vergangenen vier Saisons sechsmal auf das Podium gefahren. Der Finne war für 2017 auch bei Renault gehandelt worden. Nachdem dort jedoch Nico Hülkenberg zum Zug gekommen war, blieb Bottas nur der Verbleib bei Williams.

Stroll hat sich mit einer beeindruckenden Saison in der Formel-3-Europameisterschaft für den Aufstieg in die Formel 1 empfohlen. Dort hatte der Kanadier, der am 28. Oktober 18 Jahre alt wurde, 17 von 33 Saisonrennen gewonnen, darunter die letzten acht am Stück und war überlegen zur Meisterschaft gefahren. Bis zum vergangenen Jahr gehörte Stroll dem Nachwuchsprogramm von Ferrari an. In dieser Saison wechselte er als Testfahrer zu Williams.

Neben seinem Talent bringt Stroll auch einen passenden finanziellen Hintergrund mit. Sein Vater Lawrence hat es als Modeunternehmer zum Milliardär gebracht und unterstützt die Karriere seines Sohnes tatkräftig. Dem rennsportbegeisterten Unternehmer gehört eine große Ferrari-Sammlung sowie die kanadische Rennstrecke Mont-Tremblant.

Der bisherige Stammfahrer Felipe Massa, der in den vergangenen drei Jahren für Williams gefahren war, hatte Anfang September in Monza seinen Rücktritt aus der Formel 1 erklärt und wird die Rennserie nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi (27. November) nach 14 Saisons als Einsatzfahrer verlassen.