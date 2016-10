51. Rennsieg: Lewis Hamilton zieht mit Alain Prost gleich

Gemessen an der Siegquote, also dem Anteil der gewonnen Rennen an allen Rennteilnahmen in der Formel 1, ist Hamilton schon nahe dran an Schumacher. 27,42 Prozent seiner Starts münzte er in Siege um, beim Deutschen waren es 29,74 Prozent. Trotzdem reichen diese Werte nur für die Plätze sechs und sieben in der ewigen Bestenliste: Mit 50 Prozent Ausbeute ist der US-Amerikaner Lee Wallard die Nummer eins, doch in diesem Fall täuscht die Statistik über die Wirklichkeit hinweg.

© Copyright 1996 - 2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.