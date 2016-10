Lewis Hamilton verrät: Michael Schumacher pinkelte im Auto!

(Motorsport-Total.com) - Intime Bekenntnisse des Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton: Im Rahmen eines Auftritts in der bekannten US-Talksendung 'The Ellen DeGeneres Show' hat der Mercedes-Star sich dazu geäußert, ob Piloten während der Fahrt in ihren Rennanzug urinieren. "Eigentlich musst du dir in den Overall machen", erklärt der Brite, "aber ich kann es nicht und habe es auch nie getan." Einige Kollegen aber würden ihre Notdurft während der bis zu zwei Stunden langen Rennen im Cockpit verrichten, so Hamilton.

© xpb.cc Was Schumacher so alles im Cockpit tat, plappert Hamilton im US-Talk aus Zoom Download

Er wird konkret und nennt ein prominentes Beispiel: "Der Pilot, der früher für das Team gefahren ist, heißt Michael Schumacher. Ich weiß nicht, ob jemand von ihm gehört hat", erklärt Hamilton in einem Mix aus Nachsicht mit dem wenig Formel-1-affinen TV-Publikum in den USA und einer Portion Humor. "Er ist eine Legende, aber die Mechaniker haben mir erzählt, dass er jedes Mal gepinkelt hat, wenn er im Auto saß", staunt er über die Gepflogenheiten des direkten Vorgängers im Silberpfeil.

Hamiltons Aussagen über Schumacher sind nicht abwertend zu interpretieren. In der Vergangenheit äußerte er sich häufig in den höchsten Tönen über den Rekordweltmeister, auch wenn sein großes Vorbild aus der eigenen Kindheit die brasilianische Ikone Senna ist und bleibt. "Ich wollte immer Ayrton nacheifern", so Hamilton kürzlich.