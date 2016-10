Formel-1-Live-Ticker: All Eyes on Hamilton in der PK

Ja, richtig gelesen - wir sind schon von Kopf bis Fuß auf Texas eingestellt. Denn im beschaulichen Austin findet an diesem Wochenende der 18. Grand Prix der Formel-1-Saison 2016 statt. Und heute startet das Vergnügen mit dem Medientag am Circuit oft he Americas. Apropos Vergnügen... Lewis Hamilton wird heute an der offiziellen FIA-Pressekonferenz teilnehmen. Nach dem Eklat in Suzuka fragt sich daher der ganze Königsklassen-Zirkus: Wird er wieder sein Snapchat zücken oder diesmal "respektvoller" mit den Journalisten umgehen. Bei uns erfahrt ihr alles! Mein Name ist Rebecca Friese und ich tickere euch alle Neuigkeiten schnellstmöglich in eure Endgeräte. Außerdem hat sich unsere Redaktion schon die Finger aufgewärmt, um euch die News abzutippen und an der Strecke sind unser geschätzter Kollege Dieter Rencken, unsere Partner-Redakteure von Haymarket und die Knipser der Fotoagenturen LAT und xbp im Einsatz. Ihr habt noch etwas auf dem Herzen? Für Fragen, Anregungen oder Kritik steht euch unser Kontaktformular zur Verfügung. Aber jetzt legen wir erst einmal los...

