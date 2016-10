Button: 2017er-McLaren wegen Verhandlungen nicht gesehen

(Motorsport-Total.com) - Jenson Buttons weiterer Karriereverlauf war lange Zeit ungewiss. Der Brite wurde mit Williams in Verbindung gebracht, entschied sich dann aber doch für einen Verbleib bei McLaren. Jedoch nicht im herkömmlichen Sinn. Der Brite wird 2017 nicht als Stammpilot in der Startaufstellung stehen, er wird das Team im Hintergrund unterstützen. Sein Vertrag läuft bis 2018, in jenem Jahr könnte er wieder Rennen fahren, sollte sich an der Fahrerpaarung Alonso-Vandoorne etwas ändern. Abu Dhabi 2016 könnte jedoch auch Buttons letztes Rennen sein, wie er unlängst betonte.

© LAT Jenson Button wird im kommenden Jahr von Stoffel Vandoorne beerbt werden Zoom Download

Die Vertragsverhandlungen von Button mit McLaren haben sich "in vielen tiefgründigen Gesprächen" mit Ron Dennis bis zum Grand Prix in Italien Anfang September gezogen. Es schien lange nicht ganz klar zu sein, wohin der Brite will. Nun kann er schlussendlich die letzten Rennen dieser Saison genießen und sich auf seine neue Rolle vorbereiten. Diese sieht vor, dass er nicht so sehr in die Entwicklung des Autos, sondern vielmehr in die Entwicklung des gesamten Teams involviert ist.

Am Rande des Austin-Wochenendes hat Button nun auch verraten, dass er sich mit dem nächstjährigen Auto noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe. "Ich habe das Auto natürlich längere Zeit nicht gesehen, bevor ich mich dazu entschlossen habe, was ich nächstes Jahr machen werde. Ich werde wieder in der Fabrik sein und im Simulator fahren", erklärt der 36-Jährige.

"Fernando und Stoffel sind damit gefahren, aber sie wollen auch meine Meinung dazu, wie sich das Auto anfühlt und über die Richtung, die gut ist", erklärt der Weltmeister des Jahres 2009. Bei der Entwicklungsarbeit können sich die Briten und die Japaner, die sich durch die bevorstehenden Regeländerungen einen großen Entwicklungsschritt erhoffen, auf einen großen Erfahrungsschatz freuen, den Button mitbringt. In Malaysia feierte er seinen 300. Formel-1-Grand-Prix, Button ist der längstdienende aktive Pilot. Er kann auf insgesamt 15 Siege, acht Pole-Positionen und acht schnellste Rennrunden verweisen.