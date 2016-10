Nur ohne Schuhe in Ron Dennis' Privatjet: Stimmt's wirklich?

(Motorsport-Total.com) - Seit Jahrzehnten ist das Formel-1-Fahrerlager eine Welt, die voll ist von kleinen Geschichten um skurrile Teamchefs, von Piloten am Rande des Wahnsinns (oder auch jenseits davon) und von irren physikalischen Phänomenen. In unserer Serie "Stimmt's wirklich? Formel-1-Mythen unter der Lupe!" gehen wir Legenden der Szene nach, die sich hartnäckig halten - und erkundigen uns bei denjenigen, die es wissen müssen. Nach Vorbild der US-TV-Doku Mythbusters.

In der neunten Ausgabe beschäftigt uns eine von vielen Geschichten rund um das Thema Ticks und Angewohnheiten exzentrischer Persönlichkeiten. Wir fragen uns, ob es in dem Privatflieger des McLaren-Patrons Ron Dennis wirklich verboten ist, seine normale Straßenschuhe zu tragen?

Um wen geht's?

Ron Dennis, einst der Teamchef und heute der Geschäftsführer sowie ein Mitbesitzer der McLaren-Unternehmensgruppe, gilt als eigenwilliger Charakter. Der 69-Jährige hält Medienrunden ab, bei denen er im Stile eines Staatsmannes eine Stunde und länger über Wohl und Weh der Formel 1 sinniert. Für zahlreiche Menschen verströmt er Unnahbarkeit, die einige seiner Piloten zu spüren bekamen - insbesondere dann, wenn ihre sportlichen Leistungen zu wünschen übrig ließen. Er formte das moderne McLaren-Team und hat es mit technokratischen Charakter ähnlich ausgerichtet.

In dem von Stararchitekt Sir Norman Foster gebauten Technology-Centre in Woking sieht es aus wie in einem NASA-Labor für Mondmissionen. So steril wie der mausgraue Marmorboden, die Steinwände und die mit eiskaltem Aluminium beschlagenen Gänge des Hauses ist die Atmosphäre in der betont britischen Mannschaft. Intern herrscht hartes Regiment, und, so heißt es, zum Lachen sei der Keller da. Wie wir aufgeklärt haben, sind Frühstücksbrote am Arbeitsplatz verboten.

Was ist der Mythos?

Standesgemäß reist Dennis - ähnlich wie sein Mercedes-Pendant Niki Lauda - zu einigen Rennen mit seinem Privatflieger an und nimmt dabei Gäste mit an Board. Der Brite besitzt eine Bombardier Challenger 600, die bis zu 5.925 Kilometer weit kommt und je nach Ausstattung maximal 19 Passagieren Platz bietet. Dennis beauftragte zuletzt eine private Firma mit dem Pilotieren und dem Service in der Kabine. Man erzählt sich, alle Gäste müssten sich vor dem Betreten des Jets die Schuhe ausziehen, um nichts dreckig zu machen.

Und, stimmt's nun wirklich?

David Coulthard sagt: "Ja, das stimmt. Im gesamten Flugzeug liegen feine Teppiche und man muss alles sauber halten."

Wer hat uns aufgeklärt?

Unser Experte in McLaren-Fragen heißt David Coulthard : Der Schotte fuhr von 1996 bis 2004 in der Formel 1 für den Traditionsrennstall, bestritt in dieser Zeit 150 Grands Prix, gewann zwölf davon und wurde 2001 Vizeweltmeister.

Gibt es irgendeine Geschichte, von der du schon immer mal wissen wolltest, ob sie wirklich wahr ist? Wir begeben uns auf die Spuren der Mythbusters und haken für euch nach.

