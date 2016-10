Nico Rosberg: Beim Thema Jetlag ist Hamilton der Meister

Mit einer Woche Verspätung ist es vollbracht: Mercedes entscheidet beim Grand Prix von Japan die Formel-1-WM 2016, gewinnt den Konstrukteurs- und auch den Fahrertitel. Offen ist nur noch, ob Nico Rosberg (33 Punkte Vorsprung) oder Lewis Hamilton Champion wird. Jetzt durch die Highlights des Rennens in Suzuka klicken! Zoom Download

(Motorsport-Total.com) - Vier Grands Prix sind in der Formel-1-Saison 2016 noch zu fahren, und alle vier finden in Übersee statt. Los geht's am 23. Oktober in Austin (USA), "back to back" mit Mexiko-Stadt (Mexiko) nur eine Woche später. Dann findet nach zwei Wochen Pause am 13. November das Rennen in Sao Paulo (Brasilien) statt, und das Saisonfinale steigt am 27. November in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Seit der Formel-1-Zirkus Europa im September verlassen hat, sind die damit verbundenen Reisen für alle Beteiligten kräftezehrend. Erst Asien, dann Nordamerika, dann Naher Osten: In einer Weltmeisterschaft, in der letztendlich oft Nuancen den Ausschlag geben, kann es da auch zum Thema werden, wer mit den Reisestrapazen am besten umgehen kann, um hundertprozentig fit an der Rennstrecke anzukommen.

Womit wir beim Thema Jetlag wären. "Das ist auch einer der Bereiche, in denen ich mich verbessert habe. Ich habe mit dem Jetlag keine Probleme mehr", erklärt Nico Rosberg. Wie er das angestellt hat, will er den Journalisten, die das gleiche Programm absolvieren müssen, aber nicht verraten: "Das sage ich euch erst nach der Saison. Sorry!"

Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Während der Rest der Welt "nur" von Grand Prix zu Grand Prix tingelt, ist es bei Lewis Hamilton keine Seltenheit, dass er zwischendurch mal eben nach Los Angeles oder auf die Bahamas jettet, sei es wegen einer Party oder um Musik aufzunehmen. Dass ihn dieser Lebensstil 2016 nicht mehr Energie gekostet hat, verblüfft viele Experten.

Rosberg weiß, dass er beim Thema Jetlag nur zweitbester Mercedes-Fahrer ist: "Eigentlich müsste Lewis da der Meister sein. Wenn du Rat brauchst, geh zu ihm", empfiehlt er unserem Vor-Ort-Reporter Dieter Rencken mit einem Augenzwinkern. "Auf dem Gebiet ist er ein Genie. Ich habe noch nie gesehen, dass er mit dem Jetlag ein Problem hatte!"