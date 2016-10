Daniel Ricciardo kämpft für Fans: Lasst sie frei

(Motorsport-Total.com) - Daniel Ricciardo hat sich vor dem Grand Prix von Japan 2016 in Suzuka für seine Fans eingesetzt. Neun Australier waren nach dem vergangenen Rennsieg des Red-Bull-Piloten in Malaysia verhaftet worden. Die Fans hatten den Erfolg am Sonntag in Sepang ausgelassen gefeiert - nach australischer Sitte: Alkohol aus Schuhen und Striptease in der Boxengasse. Die örtlichen Behörden nahmen die Ricciardo-Anhänger wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses in Haft.

Die neun Fans sitzen seither im Gefängnis. Am heutigen Donnerstag soll vor Gericht eine Verhandlung folgen. Laut australischen Medien drohen Haftstrafen von bis zu zwei Jahren. "Sie haben ihre Lektion gelernt und werden so etwas bestimmt nicht noch einmal in Malaysia tun", sagt Ricciardo im Interview mit der Zeitung 'Sydney Daily Telegraph'. Er halte den Vorfall für "absolut harmlos", es sei zudem niemand zu Schaden gekommen.

"Natürlich muss man die Gesetze in Malaysia respektieren, aber eine weitere Strafe braucht es bestimmt nicht", so der Sepang-Sieger. "In Australien läuft es halt anders. Geschadet haben sie aber sicherlich niemandem." In die Affäre hat sich nun auch die australische Außenministerin Julie Bishop eingeschaltet. "Was man in Australien als typischen Partyspaß hinnimmt, wird in anderen Ländern anders wahrgenommen. Das muss man respektieren", sagt sie, kündigt aber gleichzeitig Unterstützung durch die australische Botschaft in Kuala Lumpur an.