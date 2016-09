Esteban Gutierrez gelangweilt von elften Plätzen

(Motorsport-Total.com) - Bislang hat Romain Grosjean alle 28 Punkte in der Geschichte des Haas-Teams eingefahren, Teamkollege Esteban Gutierrez ging bislang immer leer aus . Allerdings war der Mexikaner in dieser Formel-1-Saison mehrfach nah an seinem zweiten Top-10-Ergebnis der Karriere dran: Gleich fünfmal landete Gutierrez 2016 auf Rang elf: in Spanien, Monaco, Österreich, Deutschland und zuletzt in Singapur.

© xpbimages.com Immer der verflixte elfte Platz: Esteban Gutierrez ist gelangweilt Zoom Download

So langsam ist der Haas-Pilot genervt davon, dass er immer knapp außerhalb der Punkte ankommt: "Es ist langweilig, Elfter zu werden", seufzt er laut 'Autosport'. "Ich weiß nicht, wie viele ich davon noch im System habe, doch zumindest zeigt die Konstanz, dass wir sehr nah an den Punkten sind." Die vergangenen fünf Rennen konnte Gutierrez jeweils in den Top 13 abschließen. "Wir müssen weiterarbeiten und motiviert bleiben."

ANZEIGE

Auch Teamchef Günther Steiner hat mittlerweile Mitleid mit seinem Schützling, nachdem er in Singapur wieder einmal auf Rang elf ins Ziel kam. "Was soll man machen? Er ist fünfmal in dieser Saison Elfter geworden, was konstant ist", so der Südtiroler. Zumindest kann Gutierrez mittlerweile sehr gut mit Teamkollege Grosjean mithalten, was zu Saisonbeginn auch durch diverse technische Probleme nicht der Fall war - da aber holte der Franzose den Großteil seiner Punkte.

Fotostrecke: GP Singapur, Highlights 2016 Was für eine Leistung! Nico Rosberg liefert in Singapur eine dominante Vorstellung ab und feiert im 15. Rennen 2016 seinen achten Saisonsieg. Außerdem gewinnt er als erster Nicht-Weltmeister das Night-Race - und übernimmt wieder die WM-Führung, acht Punkte vor Lewis Hamilton. Fotostrecke

"Mit jedem Rennen fühle ich mich stärker und besser und habe mehr Spaß", sagt Gutierrez, der nur beim Großen Preis von Japan 2013 für Sauber in die Punkte kam (Rang sieben). "Es gibt eine bessere Kommunikation im Team, und ich bin sehr stolz auf meine Crew, weil wir sehr gut arbeiten." In Sepang am kommenden Wochenende sollen dann mit mehr Erfahrung mit dem jüngsten Upgrade des VF-16 endlich die ersten Saisonzähler her.