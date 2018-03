Formel 1 Melbourne 2018: Vettel triumphiert vor Hamilton

(Motorsport-Total.com) - Sebastian Vettel ist der erste Sieger der Formel-1-Saison 2018. Der Ferrari-Pilot rang Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) in einem packenden Duell über 58 Runden im Albert Park von Melbourne nieder und sicherte sich damit die Führung in der Gesamtwertung. Vettel wiederholte damit auch seinen Vorjahressieg in Australien. Hinter dem Deutschen und dem Briten sah der Finne Kimi Räikkönen (Ferrari) das Ziel als Dritter vor Daniel Ricciardo (Red Bull) und Fernando Alonso (McLaren). Nico Hülkenberg (Renault) belegte Rang sieben.

Das Rennen in der Chronologie: Beim Start verteidigte Lewis Hamilton (Mercedes) den ersten Platz und bog vor Kimi Räikkönen (Ferrari) und Sebastian Vettel (Ferrari) in die erste Kurve ein. Räikkönen versuchte mehrfach eine Attacke gegen Hamilton, ihm gelang aber kein ernsthafter Überholversuch. Dahinter manövrierte sich Kevin Magnussen (Haas) auf den ersten Metern an Max Verstappen (Red Bull) vorbei. Nico Hülkenberg (Renault) behielt den siebten Rang.

Alle Fahrzeuge kamen sicher durch die ersten Kurven, größere Zwischenfälle blieben aus. Lediglich Brendon Hartley (Toro Rosso) kam vom 16. Startplatz aus gleich nach Runde eins an die Box, weil er sich bei einem Verbremser in der Startrunde einen Bremsplatten eingefangen hatte. Nach drei Runden führte Hamilton 1,4 Sekunden vor Räikkönen und 1,5 Sekunden vor Vettel, konnte sich trotz der neuen schnellsten Rennrunde also nicht von seinen Ferrari-Verfolgern absetzen.

In Runde fünf ging Daniel Ricciardo (Red Bull) an Hülkenberg vorbei und übernahm Rang sieben. Vier Umläufe später schnappte sich Valtteri Bottas (Mercedes) Esteban Ocon (Force India) und rückte vor auf Platz 13. Die ersten Ausfälle des Jahres ließen nicht lange auf sich warten: Sergei Sirotkin (Williams) stellt sein Auto mit Bremsdefekt ab, Marcus Ericsson (Sauber) stieg nach Servolenkung-Schaden vorzeitig aus. In Runde zehn leistete sich Verstappen auf Rang fünf liegend in Kurve 1 einen Fahrfehler und drehte sich, wobei er bis auf Platz acht zurückrutschte.

An der Spitze betrug der Abstand zwischen Hamilton und Räikkönen zu diesem Zeitpunkt 2,3 Sekunden. Vettel hielt als Dritter den Anschluss, danach klaffte jedoch schon eine Lücke von zehn Sekunden auf Magnussen. Pierre Gasly (Toro Rosso), vom letzten Startplatz kommend, steuerte in Runde 15 in langsamer Fahrt die Box an - mit Qualm am Heck seines STR13-Honda. Schon zuvor hatte das Auto "Rauchzeichen" von sich gegeben. Wenig später gab Gasly das Rennen auf.

In Runde 19 wurden die ersten Boxenstopps eingelegt. Den Anfang machte in der Spitzengruppe Räikkönen. Er tauschte seine Ultrasoft-Reifen gegen Soft-Pneus ein. Hamilton blieb zunächst auf der Strecke, reagierte dann aber auf den Undercut-Versuch von Ferrari und stoppte in Runde 20 für frische Soft-Reifen. Vettel übernahm so kampflos die Führung im Rennen. Verstappen kam in Runde 22 zum Boxenstopp. Er wechselte von Supersoft- auf Soft-Reifen. Bottas wiederum legte sich zeitgleich mit Sergio Perez (Force India) an, fand aber keinen Weg vorbei.

Carlos Sainz (Renault) leistete sich im zweiten Sektor einen Fahrfehler und rutschte in der Schikane vor der Gegengeraden von der Strecke, konnte aber weiterfahren. Anschließend fuhr er direkt an die Box zum Reifenwechseln. Runde 23 sah Magnussen, bis dahin überraschend an vierter Stelle liegend, in langsamer Fahrt um den Kurs rollen. Kurz darauf stellte er sein Auto ab und meldete per Funk einen technischen Defekt.

Kurios: Nur drei Runden später, ebenfalls direkt nach seinem Boxenstopp, parkte auch Romain Grosjean (Haas) sein Fahrzeug. Der zweite Haas-Bolide musste mit losem linken Vorderrad aus dem Rennen genommen werden.

Weil Grosjeans Fahrzeug gefährlich am Streckenrand stand, wurde das virtuelle Safety-Car auf die Strecke beordert. Vettel nutzte die Gelbphase zu seinem Boxenstopp und holte sich frische Soft-Reifen. Bei der Ausfahrt aus der Boxengasse kam es - noch immer unter Gelb - zum Showdown mit Hamilton, den Vettel knapp für sich entschied. Er blieb vorne. Kurz darauf kam das echte Safety-Car zu seiner Formel-1-Premiere und sammelte das Feld hinter sich.

Die Reihenfolge vor dem Restart: Vettel, Hamilton, Räikkönen, Ricciardo, Verstappen. Auf den weiteren Top-10-Plätzen: Fernando Alonso (McLaren), Hülkenberg, Stoffel Vandoorne (McLaren), Bottas, Sainz. Beim Restart in Runde 32 verschaffte sich Vettel einen kleinen Vorsprung und behielt die Führung vor Hamilton und Räikkönen. Ricciardo wiederum setzte sofort Räikkönen unter Druck, weil dieser das Tempo der Spitze nicht ganz mitgehen konnte.

20 Runden vor Schluss führte Vettel 1,2 Sekunden vor Hamilton. Es folgten Räikkönen, Ricciardo, Alonso, Verstappen, Hülkenberg und Bottas sowie Vandoorne und Sainz auf den weiteren Positionen in den Top 10. Hamilton tat sich schwer, hinter Vettel ins DRS-Fenster zu gelangen - und wurde von der Box obendrein aufgefordert, seinen Motor zu schonen. Erst in Runde 41 drückte er den Abstand auf unter eine Sekunde. Kurz darauf übertrieb es Hamilton jedoch, leistete sich auf der Verfolgung von Vettel einen Fahrfehler und rutschte dadurch zurück. Neuer Abstand: 2,8 Sekunden.

Zehn Runden vor Rennende lagen 2,0 Sekunden zwischen Vettel und Hamilton, doch Hamilton blies erneut zur Attacke und kämpfte sich zurück. Ab Runde 54 wuchs der Vorsprung Vettels aber wieder an: Binnen weniger Kilometer verlor Hamilton mehr als eine Sekunde und meldete per Funk: "Meine Hinterreifen gehen in die Knie!" Vettel gewann nach 58 Rennrunden vor Hamilton, Räikkönen, Ricciardo und Alonso.

