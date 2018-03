TV-Programm Formel 1 Melbourne: Livestream und Live-TV

(Motorsport-Total.com) - Es geht endlich wieder los! An diesem Wochenende startet die Formel 1 in Melbourne in die Saison 2018. Kann sich Mercedes in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge den WM-Titel sichern? Wie schlagen sich Sebastian Vettel und Ferrari? Und wo steht Geheimfavorit Red Bull? In Australien gibt es zumindest schon einmal erste kleine Antworten. Wir bieten eine Übersicht, wie sie das Rennwochenende am besten verfolgen können.

