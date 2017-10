Vettel trotzt Problemtag: "Müssen uns keine Sorgen machen"

Zunächst wurde lange an seinem Ferrari geschraubt, bevor sich der Heppenheimer auf die Bahn begeben konnte. Doch sein erster Versuch ging gleich in die Hose: Vettel drehte sich in seiner ersten gezeiteten Runde in Kurve 19 ins Kiesbett und suchte sofort wieder die Box auf. Wenig später meldete er ein "schwammiges" Verhalten an der Vorderachse, was wieder eine längere Pause zur Folge hatte. "Es war ein schwieriger Tag", muss er am Ende konstatieren.

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.