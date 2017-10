Renningenieur in Elternzeit: Luca Baldisserri kehrt zurück

(Motorsport-Total.com) - Luca Baldisserri kehrt beim Grand Prix der USA in Austin an den Kommandostand der Formel 1 zurück - zumindest für kurze Zeit. Der Italiener wird am Circuit of The Americas für Lance Strolls Renningenieur James Urwin einspringen, der in Vaterschaftsurlaub geht. Für Baldisserri ist es nach seinem Engagement bei Ferrari in den Jahren 2007 bis 2015 der erste Einsatz am Kommandostand der Formel 1.

© xpb.cc Luca Baldisserri wird in Austin im Williams-Hemd wieder am Kommandostand stehen Zoom Download

Der Italiener wurde aber aufgrund seiner strategischen Entscheidungen in den Jahren 2008 und 2009 von diesem Posten wieder entfernt. Zwischen den Jahren 2010 und 2015 leitete er die Ferrari Fahrerakademie und kümmerte sich um den Nachwuchs des italienischen Teams.

Am Ende des Jahrs 2015 verließ Baldisserri Ferrari, um die als Mentor von Lance Stroll zu agieren, der damals erfolgreich in der Formel 3 fuhr. Stroll war damals schon ins Entwicklungsprogramm von Williams aufgenommen worden. Seitdem begleitet Baldisserri den jungen Rennfahrerauf seinem Weg. In den kommenden Formel-1-Rennen wird Baldisserri bei Williams aushelfen und die Rolle des Renningenieurs einnehmen.

Der Ingenieur ist mit den Prozessen bei Williams vertraut, da er dem jungen Kanadier schon während der gesamten Saison mit Rat und Tat zur Seite steht. Um die Stabilität und Kontinuität während des Vaterschaftsurlaubs von Urwin sicherzustellen, wird Williams-Ingenieur Paul Davison Baldisserri bei seiner Aufgabe unterstütze