Formel 1 USA 2017: Bestzeit für Hamilton, Dreher von Vettel

(Motorsport-Total.com) - Am Formel-1-Wochenende des Grand Prix der USA 2017 in Austin sind die ersten beiden Trainingssitzungen absolviert. Nachdem die Bestzeit im Auftakttraining am Freitagvormittag auf dem Circuit of The Americas (COTA) an Lewis Hamilton im Mercedes gegangen war, legte der WM-Spitzenreiter am Nachmittag nach.

Hamilton umrundete den 5,513 Kilometer langen Kurs im zweiten Freien Training in 1:34.668 Minuten. Damit war der Mercedes-Pilot mehr als 1,6 Sekunden schneller als er es selbst am Vormittag gewesen war. Im Unterschied zum Vormittag freilich war die Strecke im Verlauf der gesamten 90 Trainingsminuten am Nachmittag trocken.

Erster Verfolger von Hamilton am Nachmittag und damit auch in der Tageswertung war Max Verstappen (Red Bull) mit einem Rückstand von 0,397 Sekunden. Der Niederländer hat das Wochenende mit Vertragsverlängerung bei Red Bull bis einschließlich der Saison 2020 begonnen.

Sebastian Vettel (Ferrari) hatte nach 19 Minuten in Kurve 19 einen Dreher mitsamt Ausritt ins Kiesbett hingelegt. Der WM-Zweite fand aber aus eigener Kraft den Weg zurück auf die Strecke und direkt an die Box. Anschließend reichte es für Vettel noch zu Platz drei im Klassement. Auf die Bestzeit von Hamilton fehlten ihm 0,524 Sekunden. Allerdings musste Vettel auf einen Longrun verzichten.

Valtteri Bottas (Mercedes) und Daniel Ricciardo (Red Bull) rundeten die Top 5 ab. Die Top 10 der komplett trockenen Session wurden komplettiert von Kimi Räikkönen (Ferrari), Fernando Alonso (McLaren), Felipe Massa (Williams) sowie den beiden Force-India-Piloten Sergio Perez und Esteban Ocon.

Carlos Sainz schloss seinen ersten Einsatztag in Diensten des Renault-Teams auf Platz elf ab. Toro-Rosso-Debütant Brendon Hartley reihte sich auf Platz 17 ein.

Kevin Magnussen (Haas; 14.) hatte zu Beginn der Session einen Dreher hingelegt. Der Däne war genau wie Vettel in Kurve 19 vom rechten Weg abgekommen. Magnussens Haas-Teamkollege Romain Grosjean beendete den ersten Arbeitstag beim Heimspiel des Teams als rote Laterne auf Platz 20. Grosjean war als einziger Fahrer nicht mit der weichsten Reifenmischung (Ultrasoft) unterwegs, sondern begnügte sich mit Supersoft.

Nico Hülkenberg (Renault) und Pascal Wehrlein (Sauber) klassierten sich auf den Positionen zwölf und 18.

