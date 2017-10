TV-Programm Formel 1 Suzuka: Livestream und Live-TV

(Motorsport-Total.com) - Auf dem Suzuka International Racing Course findet am kommenden Wochenende der fünftletzte Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft 2017 statt. Der 5,807 Kilometer lange Kurs gilt als eine der schwierigsten und beliebtesten Rennstrecken des Formel-1-Kalenders. In den vergangenen drei Jahren gewann jeweils ein Mercedes-Pilot den Großen Preis von Japan - in diesem Jahr ist für Ferrari-Star Sebastian Vettel ein Sieg Pflicht, will er den Rückstand in der WM-Wertung auf Spitzenreiter Lewis Hamilton verkürzen. Hier gibt es eine Übersicht, wie du das Rennwochenende des Japan-Grands-Prix am besten im TV verfolgen kannst.

