Kranker Verstappen: Siebenstündigen Japan-Flug verpennt

(Motorsport-Total.com) - Sein Grand-Prix-Sieg in Malaysia ist Red-Bull-Youngster Max Verstappen nicht gut bekommen. Es lag weniger an dem Schampus nach seinem Erfolg als an einer Erkältung, die er sich auf dem Weg in die Tropen eingefangen hatte. Während des Rennwochenendes in Sepang kränkelte er, auf dem Flug zum nächsten Rennen nach Japan am Montag forderte der Körper den Tribut: "Ich war ziemlich tot", sagt der Niederländer, der die sieben Stunden in der Luft praktisch komplett verpennte.

