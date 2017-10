Vettel wegen Getriebe besorgt: "Böse Überraschung droht"

Sein Teamkollege Kimi Räikkönen ist trotz des Defektes an seinem Ferrari, der ihn an einem Start in Malaysia hinderte , zuversichtlich, einer Strafversetzung in Suzuka zu entgehen - obwohl weiterhin unklar ist, was den SF70H des Finnen lahmgelegte und ob es sich wie bei Vettel im Qualifying um einen kaputten Auspuffkrümmer handelte. Räikkönen glaubt nicht an beschädigte Antriebskomponenten: "Es war nur die Folge irgendeines Problems. Ich sehe uns da nicht in Schwierigkeiten."

