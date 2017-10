Force India beschwert sich: Gegner haben Regeln gebrochen!

Szafnauer hat dabei die Regeln auf seiner Seite. In Artikel 22.3 des Sportlichen Reglements heißt es eindeutig: "Other than by driving on the track, Competitors are not permitted to attempt to alter the grip of any part of the track surface." Das heißt, dass es Teilnehmern nicht gestattet ist, die Gripverhältnisse auf irgendeinem Teil der Strecke zu verändern, außer sie fahren darauf. Das war in diesem Fall aber nicht gegeben.

