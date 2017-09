TV-Programm Formel 1 Sepang: Livestream und Live-TV

(Motorsport-Total.com) - Auf dem Sepang International Circuit findet in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal der Große Preis von Malaysia statt. 2018 wird das Rennen, das seit 1999 ununterbrochen im Formel-1-Kalender steht, nicht mehr ausgetragen. Wer das letzte Sepang-Rennen live vor Ort besuchen möchte, muss durchaus eine weite Reise auf sich nehmen. Für alle Daheimgebliebenen bieten wir hier eine Übersicht, wie sie das Rennwochenende des Malaysia-Grand-Prix am besten verfolgen können.

Mit unseren Live-Tickern begleiten wir die Fans durch das Wochenende, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Aber wo gibt's die Trainingssessions, das Qualifying und das Rennen im Formel-1-Livestream zu sehen? Wann beginnt die RTL-Formel-1-Übertragung und -Wiederholung und welche weiteren TV-Sender übertragen live? Den umfassenden Programmüberblick für den deutschsprachigen Raum präsentieren wir auf dieser Seite.

Freitag, 29. September:

04:55-06:45: 1. Freies Training live (Sky Sport 1)

07:00-08:55: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

08:55-10:45: 2. Freies Training live (Sky Sport 1, ORF eins)

10:45-12:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

14:30-15:00: Zusammenfassung Freies Training (n-tv)

17:15-18:45: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 2)

18:45-20:15: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 2)

21:30-23:00: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 2)

23:00-00:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 2)

Samstag, 30. September:

05:00-06:30: 3. Freies Training live (Sky Sport 1)

06:30-07:55: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

07:55-09:15: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 1)

09:45-10:50: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 1)

10:00-10:45: Vorberichte Qualifying mit Ausschnitten 3. Freies Training (RTL)

10:45-12:30: Qualifying live (Sky Sport 1, RTL & ORF eins, SRF zwei ab 10:55)

13:00-14:30: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 1)

15:30-17:00: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 2)

19:30-20:30: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 2)

20:30-22:00: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 2)

Sonntag, 1. Oktober:

02:30-04:00: Wiederholung 1. Freies Training (Sky Sport 1)

04:00-05:30: Wiederholung 2. Freies Training (Sky Sport 1)

05:30-06:30: Wiederholung 3. Freies Training (Sky Sport 1)

06:30-08:00: Wiederholung Qualifying (Sky Sport 1)

08:00-09:00: Vorberichte Rennen (RTL, Sky Sport 1, ORF eins)

09:00-11:30: Rennen live (RTL, Sky Sport 1, ORF eins, SRF zwei ab 08:30)

11:30-13:30: Wiederholung Rennen (Sky Sport 1)

12:10-13:50: Wiederholung Rennen (ORF eins)

17:30-19:00: Wiederholung Rennen (Sky Sport 1)

18:15-18:30: Zusammenfassung Rennen (n-tv)

19:00-21:00: Wiederholung Rennen (Sky Sport 2)

Montag, 2. Oktober:

04:00-06:00: Wiederholung Rennen (ORF eins)

20:00-22:00: Wiederholung Rennen (Sky Sport 2)

Wer im deutschsprachigen Raum alle Sessions live, in voller Länge und legal im Formel-1-Livestream sehen möchte, muss ein Abo des Pay-TV-Anbieters Sky abschließen. Kurzfristige Programmhinweise und weitere Sendezeiten des Sky-Formel-1-TV-Programms finden Sie im Internet unter sky.de/formel1. Kunden finden einen Sky-Formel-1-Livestream zum Beispiel in der der App Sky Go. Zudem laufen abseits der Live-Übertragungen fast rund um die Uhr Wiederholungen der Sessions.

Gratis gibt's die RTL-Formel-1-Übertragung. Der Free-TV-Sender zeigt Qualifying und Rennen live und den RTL-Formel-1-Livestream, und zwar über die kostenpflichtige App TV NOW. Die RTL-Gruppe bietet noch mehr Königsklasse (meistens live), und zwar via n-tv-Formel-1-Übertragung (in der Regel nur erstes und zweites Freies Training). Die Uhrzeit kann dabei aber aufgrund kurzfristiger Programmänderungen beim Nachrichtensender variieren.

Formel-1-Livestreams für Fans aus Österreich und der Schweiz gibt's unter tvthek.orf.at/live beziehungsweise www.srf.ch/play/tv/live. Gezeigt wird aber nur, was gleichzeitig auch im TV zu sehen ist - und natürlich mit Geosperre, sprich es ist eine österreichische oder Schweizer IP-Adresse erforderlich, um den Formel-1-Livestream sehen zu können. Die ORF-Formel-1-Übertragung umfasst in der Regel das zweite Freie Training, Qualifying und Rennen live im TV und im ORF-Formel-1-Livestream; das SRF zeigt nur Qualifyings und Rennen.

Die Highlights der FIA-Pressekonferenzen der Fahrer am Donnerstag (Kimi Räikkönen, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Marcus Ericsson, Pierre Gasly und Carlos Sainz), der Teamvertreter am Freitag (Christian Horner, Otmar Szafnauer, Frederic Vasseur, Mario Isola, Günther Steiner und Toto Wolff), der Top 3 am Samstag (nach Qualifying) und der Top 3 am Sonntag (nach Rennen) in Malaysia finden Platz in unserem täglichen Live-Ticker, der von morgens bis abends auf dem Laufenden hält.

Zusätzlich berichten wir in unseren separaten Session-Live-Tickern vom Geschehen auf der Strecke, falls mal kein Zugang zu einem TV-Gerät oder einem Livestream besteht. Unsere Session-Live-Ticker sind natürlich auch in unserer mobilen App via Handy oder Tablet abrufbar.