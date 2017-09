Zweimal Top 10: McLaren hat "halben Job" schon erledigt

(Motorsport-Total.com) - McLaren im Höhenflug: Wie entfesselt machen Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne in Singapur Jagd auf den Titel "Best of the Rest". Im Qualifying zum Nachtrennen hat ihn dabei noch der Renault von Nico Hülkenberg den Rang abgelaufen. Es geht von den Startplätzen acht und neun in das Flutlicht-Highlight. Schon im 3. Freien Training war das Duo positiv in Erscheinung getreten.

© LAT Ziel vor Augen: McLarens Blick ist nach vorne gerichtet Zoom Download

"Das Hauptziel ist es, mit beiden Autos in die Punkte zu kommen", so Alonso. "Dafür mussten wir beiden in Q3 kommen und das haben wir geschafft. Der halbe Job ist also schon erledigt. Hoffentlich können wir ihn morgen erfolgreich abschließen."

ANZEIGE

Es war ein spannendes Qualifying im Mittelfeld, in dem es McLaren dann doch souverän in die Top 10 geschafft hat. Dort hoffte man zwar noch auf einen Fehler bei den Topteams, sortierte sich aber auch genügsam dahinter ein. In der ersten Samstags-Session hatte es sogar noch für die Plätze fünf und sechs gereicht.

"Wir haben schon im dritten Training alles zusammenfügen können", erklärt Vandoorne. "Die anderen hatten vielleicht nicht alle eine saubere Session - daher die überraschende Platzierung. Das Qualifying ist dann mehr oder weniger so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben."

Der Rookie war am Ende rund zwei Zehntelsekunden langsamer als sein Teamkollege. Dem fehlte wiederum nicht viel auf Hülkenberg. "Wir müssen Hülkenberg, der sich nur mit einer Zehntelsekunde vor uns gesetzt hat, angreifen", ist der Renault-Rivale daher laut Alonso im Rennen fällig. "Aber wir werden uns auch gegen Sainz verteidigen müssen. Und dahinter startet Force India noch mit freier Reifenwahl - das wird vielleicht später im Rennen zur Bedrohung."

Die Taktik daher: "Hinter der Renn-Pace steht noch ein Fragezeichen, weil unsere Longruns nicht sehr lang waren. Es ist hier schwierig zu überholen - die Positionen werden nach der ersten Runde mehr oder weniger feststehen. Wir müssen uns auf einen guten Start konzentrieren und sehen, ob wir unsere Position dann halten können."

McLaren rechnet fest mit Punkten in Singapur. Bisher haben sie aus den vergangenen 13 Renen nur elf Zähler mitnehmen können. Doch über den Topleistungen der Fahrer und dem gerade auf so einem Straßenkurs auffällig gutem Chassis schwebt noch ein Damoklesschwert: der Honda-Motor.

"Das Auto arbeitet recht gut", so Alonso. "Im Training hatten wir noch ein paar Elektronik-Schwierigkeiten, aber soweit funktioniert alles. Wir brauchen die Zuverlässigkeit, um das Rennen beenden zu können. Wir haben die Möglichkeit, Punkte zu holen - die können wir nicht liegen lassen."