Lewis Hamilton: Schlechtes Qualifying liegt nicht an mir

(Motorsport-Total.com) - Dass Lewis Hamilton nicht in den ersten beiden Startreihen steht, ist in der Formel-1-Saison 2017 eine Seltenheit. In Singapur schaffte es der Brite erst zum dritten Mal in diesem Jahr nicht unter die Top 4, trotzdem ist er der Meinung, dass seine Leistung so gut war wie bei den anderen Qualifying-Sessions, in denen er am Ende auf der Pole-Position landete. "Obwohl es nicht so aussieht, war es für mich eine sehr starke Session", betont er.

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.