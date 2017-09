Force India in Q2 raus: Strecke hat sich weg entwickelt

Aufgeben kommt aber nicht in Frage. "Wir werden im Rennen angreifen", kündigt der junge Franzose an, der sich an seinem 21. Geburtstag am Sonntag selbst beschenken will. "Es ist nicht die leichteste Strecke für uns, weil sie nicht perfekt aufs Auto passt. Aber wir werden pushen, um so viele Punkte wie möglich zu holen. Bislang hat es hier in allen Rennen Safety-Cars gegeben. Es gibt also Gelegenheiten. Und unser Auto ist im Rennen stärker als im Qualifying."

