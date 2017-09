Ferrari muss noch zulegen: Das Vertrauen ins Auto fehlt noch

Nur wenn das gelingt, kann Ferrari am Wochenende verhindern, dass Lewis Hamilton die WM-Führung übernimmt. Der Brite hatte bereits angekündigt, Vettel das Lächeln wegnehmen zu wollen, doch das möchte dieser nicht zulassen. "Egal, was passiert: Es wird ihm nicht gelingen", grinst der Deutsche. "Es ist natürlich immer etwas abhängig von dem, was am Tag passiert, aber alles in allem glaube ich, dass wir einen guten Lauf und Spaß an der Arbeit haben. Heute war vielleicht kein ganz so guter Tag, aber wir sind trotzdem noch am Lachen. Wir reden nicht von einer Welt, die uns fehlt."

