Doch nicht kaputt? Alonso-Motor in Monza einsatzbereit

(Motorsport-Total.com) - Weil Honda keinen Schaden am Aggregat von Fernando Alonso fand, das er am vergangenen Wochenende in Belgien mit einem vermeintlichen Motorschaden nicht mehr weiterfahren wollte, kann es beim anstehenden Rennen in Monza wieder verwendet werden. Alonso hatte seinen Boliden am vergangenen Sonntag abgestellt, nachdem ihm sein Team in aussichtsloser Position jede Hoffnung auf Regen nahm - Probleme konnten jedoch nicht identifiziert werden.

© xpbimages.com Fernando Alonso könnte theoretisch auf seinen alten Motor zurückgreifen Zoom Download

Nach einer Untersuchung in Milton Keynes wurde der Motor nach Informationen von 'Motorsport-Total.com' daher wieder in den verfügbaren Pool aufgenommen. Ob der Spanier das Aggregat am Wochenende jedoch auch wieder benutzen wird, steht noch nicht fest, weil Honda die Einführung eines Updates in Erwägung zieht, mit dem die Leistung des Motors erhöht werden soll.

Sollte sich der Hersteller dafür entscheiden, würde man wahrscheinlich den kompletten Motor beim Spanier tauschen und somit eine Strafe von 35 Startplätzen in Kauf nehmen, was Alonso aller Voraussicht nach ganz ans Ende des Feldes spülen würde.

Allerdings würde der Tausch in Monza Sinn ergeben, weil man sich auf der Powerstrecke ohnehin keine großen Chancen ausrechnet, während das nächste Rennen in Singapur McLaren-Honda von allen verbleibenden Strecken wohl am meisten entgegenkommt. Eine Entscheidung soll noch vor dem ersten Freien Training am Freitagmorgen fallen.

Weil Alonsos Qualifying in diesem Fall ohnehin keine Rolle spielen würde, würde der zweimalige Weltmeister dann auch seinem Teamkollegen den Gefallen von Spa-Francorchamps zurückgeben. Dieser hatte Alonso im Qualifying immer Windschatten für dessen eigene Versuche gegeben und könnte in Monza nun selbst profitieren. "Nächste Woche wird es andersherum sein, weil ich dann dran bin", hatte Alonso in Belgien angekündigt.