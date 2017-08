Mehr als eine halbe Sekunde: Bottas rätselt über Rückstand

(Motorsport-Total.com) - Valtteri Bottas wird am Sonntag von Startplatz drei ins Rennen in Spa gehen. Das an sich dürfte ihm weniger Sorgen machen als die 0,541 Sekunden, die ihm in der Qualifikation auf Pole-Setter Lewis Hamilton fehlten. Der Finne konnte seinen Teamkollegen im Qualifying in dieser Saison in zwölf Anläufen immerhin schon fünfmal schlagen. Doch in Belgien war er komplett chancenlos gegen Überflieger Hamilton. Nun rätselt der Finne über die Ursachen für diese Klatsche.

"Aus irgendeinem Grund war ich schon am ganzen Wochenende nicht wirklich nah genug dran, um um die Pole mitzukämpfen", grübelt Bottas nach dem Qualifying und ergänzt: "Natürlich war Lewis richtig stark, aber ich verstehe nicht wirklich, warum ich nicht nah genug herangekommen bin. Die Antworten muss ich noch finden. Die Balance des Autos war wirklich gut."

Ein Erklärungsansatz: "Insgesamt hat einfach Grip gefehlt. Dadurch habe ich in den schnellen Kurven im zweiten Sektor viel Zeit verloren." Tatsächlich war Bottas in den Sektoren 1 und 3 im Qualifying ungefähr auf Augenhöhe mit Hamilton. Die halbe Sekunde hat er fast ausschließlich im kurvigen Mittelsektor verloren. Nun hofft er im Rennen darauf, "wenigstens einen der beiden" Piloten vor ihm noch hinter sich zu lassen.

Denn in der Weltmeisterschaft hat Bottas bereits 33 beziehungsweise 19 Punkte Rückstand auf Sebastian Vettel respektive Hamilton. Viele Rückschläge kann er sich nicht mehr leisten - auch wenn er das selbst nicht so dramatisch sieh. "Natürlich kämpfen wir alle um den Titel", gibt sich der Finne kämpferisch und erklärt: "Es sind noch neun Rennen, also sind noch sehr viele Punkte zu vergeben."

"Das ist jetzt nur ein Rennen - aber jedes Rennen zählt", ist er sich bewusst und verspricht: "Natürlich werde ich versuchen, Positionen zu gewinnen. Wir wissen, dass es für uns als Team ein starker Kurs ist. Das müssen wir natürlich ausnutzen. Als Team wollen wir einen Doppelsieg. Das ist unsere Mission." Dafür müsste Bottas aber am Sonntag zumindest ansatzweise auf das Niveau von Hamilton kommen ...