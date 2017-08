Nach Erkrankung: Felipe Massa erhält Startfreigabe für Spa

(Motorsport-Total.com) - Für Felipe Massa stand vor dem Beginn der üblichen Medienrunden am Donnerstag vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps noch ein anderer Termin an: Ein Besuch bei den Rennärzten der Formel 1. Dieser war nötig, weil Massa seine Teilnahme am vorherigen Rennen in Ungarn aus gesundheitlichen Gründen hatte abbrechen müssen. Doch in Belgien erhielt er von den Medizinern grünes Licht.

"Ich fühle mich gut und bin bereit wieder ins Auto zu steigen", sagt Massa, der auf dem Hungaroring unter Schwindel litt und deshalb nach dem dritten Freien Training seine weitere Teilnahme am Grand Prix abgesagt hatte.

"Mir war nicht nur im Auto schwindlig, sondern auch wenn ich mich hingelegt habe. Leider ist das an einem Rennwochenende passiert, und in Kombination mit den G-Kräften war das nicht zu machen", beschreibt Massa die Symptome "Ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, das Rennen zu fahren und bin deshalb zu den Ärzten gegangen."

In der Zwischenzeit seien die Symptome, über deren Ursache Massa nichts sagt, nicht wieder aufgetreten. Sollte dies wieder erwarten während des Rennwochenendes in Belgien der Fall sein, stünde als Ersatzmann wieder Paul di Resta bereit.

Nach seinem Ausfall in Ungarn war Massa noch am Samstag in seine Wahlheimat Monaco gefahren und verfolgte am Sonntag zum ersten Mal seit gut acht Jahren wieder ein Formel-1-Rennen als Fernsehzuschauer. "Es war interessant, das Rennen anzusehen, aber lieber hätte ich selbst im Auto gesessen und Spaß gehabt", gibt Massa zu.