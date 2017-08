Ziel Rang vier: Renault mit Motorenupdates nach Spa

(Motorsport-Total.com) - Renault wird bei den kommenden beiden Rennen in Belgien und Italien weiter zulegen und jeweils ein neues Software- und Hardware-Update für seine Motoren bringen, wie Motorenchef Remi Taffin gegenüber 'Autosport' verrät. Bislang hatte man sich bei den Verbesserungen vornehmlich auf die Zuverlässigkeit konzentriert und will dies auch bis zum Ende der Saison so beibehalten. So will man am Ende des Jahres zeigen, dass das Werksteam die vierte Kraft sein kann.

© LAT Renault möchte zeigen, dass man die vierte Kraft der Formel 1 ist Zoom Download

"Wir wissen, dass wir nicht die Schnellsten sind, aber als Team zeigen wir, dass wir die Kraft hinter den Top 3 sein können", sagt Taffin und stützt sich vor allem auf die Qualifying-Ergebnisse aus Silverstone und Budapest, als Nico Hülkenberg jeweils "Best of the Rest" hinter Mercedes, Ferrari und Red Bull wurde. "Wir müssen darauf aufbauen und die Rennpace verbessern", sagt er.

ANZEIGE

Gelingen soll das durch Verbesserungen in allen Bereichen und vor allem eben durch Zuverlässigkeit und Kilometer. "Wir haben einen guten Trend und werden sowohl aerodynamisch wie auch beim Motor weitere Performance hinzufügen. Hoffentlich zeigt sich das bei den kommenden Rennen", so Taffin. Allerdings weiß man bei Renault auch, dass die anstehenden Rennen von Spa und Monza schwieriger werden könnten als die jüngsten Grands Prix.

Denn auf den Strecken ist vor allem Leistung gefragt, und dort hinkt Renault der Konkurrenz von Mercedes und Ferrari noch hinterher. "In den Top 10 zu sein, wäre schon ein gutes Resultat", meint der Motorenchef und will sich Monza als Messlatte nehmen, weil dort die Rangfolge der Aggregate wohl am ehesten deutlich wird.

Fotostrecke: Triumphe & Tragödien in Belgien 1925 wird erstmals ein Grand Prix von Belgien ausgetragen, und schon damals wird in Spa-Francorchamps gefahren. Die Strecke führt über öffentliche Straßen und ist 15 Kilometer lang. Die heute berühmteste Kurve ist übrigens nicht von Anfang an Bestandteil der Strecke. Erst 1939 wird die Eau Rouge gebaut. Fotostrecke

Angst hat man vor den anstehenden Aufgaben jedoch keine: "Wir haben das Potenzial für eine gutes Resultat", deutet Taffin an. "In den vergangenen Rennen liefen unsere Autos gut, und ich sehe keinen Grund, wieso sich das in Spa ändern sollte. Wir haben gute Fahrer, ein gut performendes Chassis und einen Motor auf dem richtigen Weg. Alles zeigt in die richtige Richtung."

Und auch nach Monza wollen die Franzosen noch etwas in der Pipeline haben: "Die nächsten zwei Monate werden für den Ausgang der Saison 2017 wichtig sein", sagt Taffin. Derzeit liegt Renault mit 26 Zählern lediglich auf dem achten Gesamtrang. Haas (29), Toro Rosso (39) und Williams (41) liegen durchaus noch in Reichweite, dafür muss Jolyon Palmer aber anfangen zu punkten - alle Zähler wurden von Hülkenberg geholt.