Mercedes vor Silverstone: Nicht wieder Punkte liegen lassen!

(Motorsport-Total.com) - Maximale Punktausbeute mit beiden Autos: Nicht weniger ist das Ziel von Mercedes beim zehnten Rennen der Formel-1-Saison 2017, dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende. Denn trotz des Sieges von Valtteri Bottas vor wenigen Tagen in Spielberg hat Sportchef Toto Wolff das Gefühl, dass sein Team noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. "Sowohl in Baku als auch in Spielberg haben wir Punkte liegen gelassen. Der Grund dafür waren Probleme am Auto, die nichts mit unseren Fahrern zu tun hatten", sagt Wolff.

Mercedes rechnet sich in Silverstone große Chancen aus - wenn's mit der Technik läuft

Beide Mal war Lewis Hamilton der Leidtragende. In Baku hatte er wegen einer losen Kopfstütze einen möglichen Sieg verloren, in Spielberg war er wegen eines Getriebewechsels in der Startaufstellung um fünf Plätze strafversetzt worden und verpasste daraufhin zum zweiten Mal in Folge das Podium. "Wir sind fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass dies in Silverstone nicht noch einmal passiert", schwört Wolff seine Mannschaft auf einen fehlerfreien Job ein.

Den selbigen würden beide Fahrer derzeit abliefern, auch wenn Hamilton zuletzt das nötige Quentchen Glück fehlte. "Es hätte in den zurückliegenden beiden Rennen viel schlimmer kommen können. Aber seine Performance und Pace verdienten viel mehr", findet Wolff, der den dreimaligen Weltmeister charakterlich gereift erlebt. "Er hat die Rückschläge mit Ruhe und Reife weggesteckt, wie wir es mittlerweile von ihm gewohnt sind. Lewis leistet im Moment nahezu perfekte Arbeit und wenn dies so bleibt, werden die Ergebnisse von alleine folgen", ist sich Wolff sicher.

Auch für seinen zweiten Piloten hat der Österreicher derzeit nur Lob übrig. "Valtteri wird mit jedem Rennen stärker", meint Wolff. "Nach seiner Aufholjagd in Baku ging er auch das Rennwochenende in Österreich cool und gefasst an. Er wusste, dass wir die Pole-Position und den Sieg brauchten. Also blieb er mit beiden Füßen auf dem Boden, zeigte den Start seines Lebens und lieferte ab. Er denkt Schritt für Schritt, konzentriert sich auf die Dinge in seinem Einflussbereich, die den Unterschied ausmachen, und die Ergebnisse sprechen für sich selbst."

Zwei Piloten in Topform und mit Silverstone eine Strecke, die dem Silberpfeil mit ihren vielen schnellen Abschnitten liegen sollte: Die Zutaten für ein erfolgreiches Wochenende sollten aus Sicht von Wolff vorhanden sein. Nun müsse das Team liefern. "Es ist klar, dass wir als Team den Fahrern die richtige Plattform geben müssen, um ihre Talente zu zeigen - und das bedeutet, dass wir unsere eigenen hohen Ansprüche an Performance und Zuverlässigkeit erfüllen müssen", fordert Wolff. "Zu beidem sind wir absolut in der Lage und an diesem Wochenende müssen wir dieses Potential in Punkte umsetzen."