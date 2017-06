Lance Stroll zeigt's den Kritikern: Vom Crash-Kid zur Sensation

An den möglichen Podestplatz habe er zu dem Zeitpunkt aber nicht gedacht, wie er sagt: "Ich habe nur Kurve für Kurve gedacht. So habe ich es mein ganzes Leben schon gemacht", so der 18-Jährige. "Ich wusste, dass die Belohnung fantastisch sein würde, doch in diesem Moment habe ich nicht daran gedacht. Ich war einfach im Tunnel und in einem Fluss. Es gab ein paar haarige Momente, in denen ich die Mauer in Kurve 3 berührt hab. Also wollte ich cool bleiben und es nach Hause bringen."

