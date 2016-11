Emotionale Worte: Hamilton will für toten Ex-Teamarzt siegen

(Motorsport-Total.com) - Am 15. November verlor der finnische Rennarzt Aki Hintsa den Kampf gegen den Krebs. Der 58-Jährige stand elf Jahre lang in den Diensten von McLaren, genoss jedoch im gesamten Formel-1-Lager und weit darüber hinaus ein hohes Ansehen. Entsprechend groß war die Anteilnahme von Fahrern, Teamchefs und ehemaligen Kollegen, die dem Finnen am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi gedachten. Insbesondere Lewis Hamilton fand emotionale Worte.

© xpbimages.com Lewis Hamilton will seinem verstorbenen Freund den Sieg in Abu Dhabi widmen Zoom Download

"Die vergangene Woche war definitiv nicht die beste, um gut zu schlafen", gibt er zu. "Ich kannte Aki seit 2004, also schon eine ziemlich lange Zeit, und stand ihm und seiner Familie sehr nahe. An seinem letzten Tag habe ich ihn noch gesehen. Am Montag nach Brasilien haben wir Zeit miteinander verbracht, Musik gemacht. Ich durfte ihn noch einmal lächeln sehen und spüren, was für ein toller Mensch er ist."

ANZEIGE

Umso unbegreiflicher sei der viel zu frühe Verlust nach der Diagnose im Sommer 2015. "Man fragt sich, warum solche Dinge so wundervollen Menschen passieren", trauert Hamilton. "Du hörst von Gefängnisinsassen, die wirklich schlimme Dinge getan haben und friedlich einschlafen. Und dann gibt es Menschen wie Aki, der das Leben so vieler so positiv beeinflusst hat. Das sein Leben so schnell zu Ende geht, war hart."

Aki Hintsa verhalf Lewis Hamilton zum McLaren-Cockpit

© LAT Ehemalige Kollegen gedenken dem verstorbenen Hintsa in Abu Dhabi Zoom Download

Hamilton wurde in seinen McLaren-Jahren von 2007 bis 2012 von Hintsa betreut und entwickelte eine starke Bindung zu dem Rennarzt. "Ich bin sehr stolz, ihn gekannt zu haben. Er hat mir in meiner Karriere so unglaublich geholfen, zum Beispiel als es damals darum ging, zu McLaren in die Formel 1 zu kommen", erinnert sich Hamilton. Hintsa habe damals bei Ron Dennis, dem früheren Teamchef und Mitbesitzer von McLaren, ein gutes Wort eingelegt.

Großer Preis von Abu Dhabi - Sonntag Galerie

"Er hatte eine wirklich starke Beziehung zu Ron", erklärt Hamilton. "Und Ron war der Meinung: Wenn Aki sagt, dass du soweit bist, dann glaube auch ich, dass du soweit bist." Und genau davon sei Hintsa überzeugt gewesen - und er sollte Recht behalten. Schließlich gewann Hamilton bereits 2008 seinen ersten WM-Titel. Nun steht der Brite vor einem möglichen vierten Titel. Das Rennen in Abu Dhabi will er für Hintsa gewinnen.

Daher sei sein Kampfgeist beim Finale in Abu Dhabi nicht nur aufgrund der anstehenden WM-Entscheidung umso stärker, betont Hamilton: "Ich bin hier mit fast doppelt so viel Kraft hergekommen, zumindest fühlt es sich so an, weil ich dieses Rennen umso mehr für ihn gewinnen will." Bisher hätten er und Hintsa sich nach jedem Rennen geschrieben, insbesondere nach dem letzten in Brasilien.

Auch wenn das nicht mehr geht, wird sein toter Freund in Gedanken bei ihm sein. So hat ihn Hamilton auf seinem Helm verewigt. "Es ist eine emotionale Zeit, aber ich werde versuchen, ihn stolz zu machen, für ihn stark zu sein, denn er hat mir immer geholfen und an mich geglaubt", sagt der Brite und hofft, damit auch der Familie Kraft zu spenden. Hintsas Bruder dankt es ihm: "Jeder behält ihn in Erinnerung, das ist toll."