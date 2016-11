Nach Bestzeit: Hamilton erwartet am Samstag "noch mehr"

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton hat mit zwei Bestzeiten in den Freien Trainings am Freitag in Abu Dhabi noch einmal seine Ambitionen klargemacht. Der Brite will den letzten Grand Prix der Formel-1-Saison 2016 gewinnen, um im Titelkampf gegen Teamkollege Nico Rosberg möglichst hohen Druck aufzubauen. Am Morgen war Hamilton in 1:42.869 Minuten deutlich schneller als der Deutsche, am Nachmittag fuhren beide erheblich schneller und lagen am Ende innerhalb von 0,079 Sekunden nahezu gleichauf.

© Copyright 1996 - 2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.