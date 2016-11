Williams-Absturz im Qualifying: Ratlosigkeit an allen Ecken

(Motorsport-Total.com) - Williams war in den Freitagstrainings zum Großen Preis von Brasilien 2016 die große Überraschung: Valtteri Bottas und Felipe Massa schienen es mit Red Bull und Ferrari aufnehmen zu können. Am Samstag aber erfolgte nicht nur eine Ernüchterung, sondern ein Absturz in Mittelfeld. Den Schock haben weder die Fahrer, noch das Team bisher verdaut. Wie konnte so etwas passieren? Williams steht vor einem großen Rätsel. Irgendetwas ist mit den Vorderreifen passiert, und zwar erst in Q2. (Zum Ergebnis)

© xpbimages.com Was war denn hier los? Williams verlor in Sao Paulo urplötzlich jeden Grip Zoom Download

"Felipe dachte in Q2, dass er einen Plattfuß hätte", erinnert sich Pat Symonds. "Und mit dem nächsten Reifensatz wurde es nicht besser." Massa litt unter etwas, das sonst nur Motorrad-Fahrer kennen: Chattering, also ein heftiges Vibrieren des Rades. Er hatte diese Probleme an der Vorderachse. Symonds muss zugeben: "Das ist ein Mysterium für uns." Massa ergänzt: "Ich hatte nach Q1 wirklich die Hoffnung, dass es gut laufen würde. Alles ist wie geschmiert gelaufen. Und dann haben plötzlich die Vorderreifen aufgehört zu arbeiten. Ich hatte nur noch Untersteuern und konnte meine Rundenzeit nicht verbessern."

ANZEIGE

Natürlich wäre es leicht, die Schuld auf die Temperaturen zu schieben. Doch so einfach ist es nicht: Noch im dritten Freien Training kamen die Williams locker in die Top 10: Bottas fuhr die siebtschnellste Zeit (+0,874 Sekunden auf Rosberg), Massa landete mit 1,250 Sekunden Rückstand auf Position neun. "Das war eher das, was wir erwartet haben", sagt Bottas. "Aber im Qualifying haben sich andere Teams stark verbessert, während wir fast gar keine Zeit mehr gefunden haben."

Massa in Q2 langsamer als in Q1

© LAT Felipe Massa wird sich am Sonntag von den brasilianischen Fans verabschieden Zoom Download

Bottas war in Q1 langsamer als im dritten Freien Training und in Q2 in 1:12.420 Minuten etwa zwei Zehntel schneller. Damit wurde er Elfter und verpasste den Einzug ins Q3 um den Wimpernschlag von 0,060 Sekunden gegen Nico Hülkenberg. Massa fuhr in Q2 in 1:12.521 Minuten sogar eine Zehntelsekunde langsamer als im ersten Segment und kam somit nur auf den 13. Startplatz.

Auch Bottas gibt zu, dass Williams das Problem "noch nicht komplett" verstehe. "Wir haben keinerlei Verbesserungen aus der Strecke ziehen können, speziell im zweiten Sektor. Wir hatten mit überhitzenden Reifen zu kämpfen. Es war alles anders als am Vormittag. Von der Balance her war das Gefühl okay." Am Freitag in der Hitze habe sich das Auto sogar schwerer zu fahren angefühlt, meint der Finne und fragt sich: "Ich weiß nicht, was die anderen da gemacht haben."

Pat Symonds glaubt ebenfalls an ein verzerrtes Bild am Freitag: "Versteht mich nicht falsch, wir waren nicht vor Ferrari und Red Bull. Aber wir waren signifikant vor Force India." Und die stehen nach dem Qualifying vor den Williams-Piloten. "Was für ein Wechselbad der Gefühle", stöhnt der 63-Jährige. "Gestern hatten wir den besten Tag seit langem. Aber irgendetwas ist passiert. Es war eine große Überraschung."

Großer Abschied von den heimischen Fans

Zumindest auf eines wird sich Felipe Massa verlassen können: Die zahlreichen Zuschauer werden ihm am Sonntag trotz der mäßigen Startposition eine große Abschiedsfeier bereiten. "Es ist schön zu hören, wie die Zuschauer meinen Namen rufen - es wird schwer, das jemals vergessen", schwärmt der Lokalmatador, der am Ende der Saison seine Formel-1-Karriere beendet. "Ich werde mich in der Startaufstellung sehr motiviert fühlen, ein gutes Rennen zu absolvieren. Die letzte Runde wird sicher traurig werden. Und auf der Auslaufrunde werden sie mir wohl einen Empfang bereiten, den ich meinen Lebtag nicht vergessen werde!"