Williams trauert um gute Zeiten: Bescheidene Ziele in Mexiko

"Es ist schwierig geworden", so Bottas. "Wir sind in diesem Jahr ständig an Orte gekommen, von denen wir erwartet haben, dass wir dort stark sind. Und dann war es nicht mehr so. Die Strecke ähnelt ein bisschen Kanada mit ein paar langsamen Kurven und der langen Geraden. Aber im zweiten Sektor gibt es ein paar schnelle Kurven und dort scheinen wir in diesem Jahr nicht so gut zu sein. Ich glaube nicht, dass es für uns so gut wird, wie in Kanada."

© Copyright 1996 - 2016 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.