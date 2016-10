Ferrari am Freitag: Vettel-Bestzeit nicht die ganze Wahrheit

"Was sollen wir denn jetzt überhaupt lernen können?", schimpfte der Finne am Funk. In der Endabrechung des Tages lag Räikkönen in 1:20.259 Minuten hinter Vettel und beiden Mercedes auf Platz vier. "Es war okay, aber auch nichts Besonderes", sagt er. "Es ist wie immer am Freitag. Man nimmt ein paar kleine Aufgaben mit, um für den nächsten Tag besser aufgestellt zu sein. Mal schauen, ob wir am Samstag die Reifen etwas mehr nutzen können. Es war aber schon ganz okay heute."

