Wetter in Austin: Auf Regenchaos folgt Sonnenschein & Wärme

(Motorsport-Total.com) - Im Vorjahr durchkreuzten monsunartige Regenschauer den Formel-1-Plan am Rennwochenende in Austin. Das Qualifying musste aufgrund der Wassermassen auf dem Circuit of The Americas sogar auf Sonntagvormittag verschoben werden, die Teams sorgten derweil anderweitig für Unterhaltung. In diesem Jahr werden sich die Bootsfahrten und Breakdance-Bewerbe in der Boxengasse nicht wiederholen, der Wetterbericht verspricht drei sonnige Tage im Wilden Westen.

© xpbimages.com "Here comes the sun": Im Wilden Westen bleibt es an diesem Wochenende trocken Zoom Download

Es scheint fast so, als möchte sich der texanische Wettergott für die extremen Bedingungen im Vorjahr revanchieren, denn staub trocken könnte es in Austin werden. Bereits am Freitag werden Temperaturen von zwölf bis 24 Grand Celsius erwartet. Eine Regenwahrscheinlichkeit von zehn Prozent und leichter Wind aus Nordosten sollten die beiden Trainings nicht wesentlich beeinflussen. Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad, zum Beginn des Qualifyings sollte das Thermometer rund 25 Grad anzeigen.

ANZEIGE

Bei Sonne werden die Piloten auf Zeitenjagd gehen, das Regenchaos des Vorjahres wird bei einer gegen null Prozent zeigenden Niederschlagswahrscheinlichkeit schnell vergessen sein. Auch der minimale Wind aus südlicher Richtung sollte keine Auswirkungen auf die Pole-Position haben.

Fotostrecke: Formel-1-Strecken 2016: Austin Willkommen in Austin! Seit 2012 hat die Formel 1 wieder ein Rennen in den USA, und der neue Circuit of The Americas (CoTA) kommt bei Fahrern und Fans gut an. Wir schauen uns die 5,513 Kilometer lange Strecke einmal etwas genauer an - und beginnen dabei mit dem ersten Highlight unmittelbar nach dem Start... Fotostrecke

Am Rennsonntag präsentiert sich Austin von seiner schönsten Seite. Bei Temperaturen zwischen 14 und 28 Grad sollte der Grand Prix der USA ohne Einfluss des Wettergotts stattfinden. Am Nachmittag könnten ein paar Wolkenfelder die Sonne etwas verdecken, trotzdem sind beim Start um 14 Uhr (21 Uhr MESZ) 27 Grad vorausgesagt. Eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit und wieder nur sehr schwacher Wind aus südlicher Richtung versprechen perfekte Bedingungen für die Piloten.