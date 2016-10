Formel 1 USA 2016: Rosberg mit Bestzeit vor Ricciardo

(Motorsport-Total.com) - Bei milden 22 Grad Celsius Lufttemperatur fand am Nachmittag in Texas das zweite Freie Training zum USA-Grand-Prix statt. Auf dem 5,516 Kilometer Circuit of the Americas in Austin findet an diesem Wochenende das viertletzte Rennen der Formel-1-Saison 2016 statt. Dreimal konnte Lewis Hamilton dieses Rennen seit 2012 bereits gewinnen, ist damit der statistische Austin-Spezialist, und zumindest am Vormittag war der Brite im ersten Training prompt der Schnellste vor Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg, die die gesamte Konkurrenz alt aussehen ließen.

© xpbimages.com Der WM-führende Nico Rosberg war am Freitagnachmittag in Austin Schnellster Zoom Download

In den zweiten 90 Trainingsminuten bekamen die Silberpfeile zumindest einen Konkurrenten, der ihnen auf die Pelle rückte. Nico Rosberg, der in der WM mit 313 zu 280 Zählern vorn liegt, fuhr in 1:37.358 Minuten die schnellste Zeit, 0,194 Sekunden schneller als Daniel Ricciardo, dessen Red-Bull-Team besonders auf den Longruns zu überzeugen wusste. Rang vier ging an Sebastian Vettel im Ferrari, der mit 0,820 Sekunden Rückstand jedoch schon deutlich zurücklag und auch auf den Longruns nicht zu überzeugen wusste.

Auf dem fünften Rang lag Max Verstappen. Der Niederländer im Red Bull hatte 0,9 Sekunden Abstand und rangierte damit vor Nico Hülkenberg (Force India; +1,150), dessen Teamkollege Sergio Perez (+1,210 Sekunden), Jenson Button (McLaren; +1,355), Fernando Alonso (McLaren; +1,443) sowie Kimi Räikkönen (Ferrari; +1,507).

Außerhalb den Top 10 waren zu finden: Carlos Sainz im Toro Rosso auf Position elf (+1,613) vor Kevin Magnussen (Renault; +1,801), Felipe Nasr (Sauber; +1,831), Valtteri Bottas (Williams; +1,839), Daniil Kwjat (Toro Rosso; +1,844), Felipe Massa (Williams; +1,923) und Jolyon Palmer im Renault (+2,097).

Dahinter war auf dem 18. Rang Romain Grosjean im Haas (+2,196) zu finden vor Esteban Ocon (Manor; +2,728), Esteban Gutierrez (Haas; +2,756), Marcus Ericsson (Sauber; +2,861) sowie Schlusslicht Pascal Wehrlein im zweiten Manor (+3,773).

Ausführlicher Bericht folgt an dieser Stelle in Kürze