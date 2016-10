Antriebs-Update soll Williams in Austin vor Force India bringen

(Motorsport-Total.com) - Mit einem neuen Antriebs-Upgrade will das Williams-Team beim Großen Preis der USA am kommenden Wochenende in Austin zum Angriff auf Force India blasen. Zehn Punkte liegt der britische Traditionsrennstall in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft derzeit hinter dem Privatteam von Vijay Mallya. Mit mehr Leistung dank der verbesserten Power Unit soll der Spieß in den verbleibenden vier Rennen noch umgedreht werden. Punkte haben sowohl Valtteri Bottas als auch Felipe Massa beim Texas-Grand-Prix im Visier.

Der Zweikampf Williams gegen Force India biegt auf die Zielgerade ein

Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, zeigte sich zuletzt in Suzuka. Beide Force-India-Fahrer kamen vor den Williams-Piloten ins Ziel, von hinten drückte das Renault-Werksteam, das inzwischen den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt hat. Bei der Mannschaft aus Grove setzt man im Saisonendspurt - trotz der Fokussierung auf 2017 - deshalb nochmals auf ein Motoren-Update. Bereits in Japan deutete Technikchef Pat Symonds an, dass man den Mercedes-Antriebsstrang zuletzt immer besser zu nutzen verstanden habe.

Nun muss in Austin Zählbares gelingen, auf einem Kurs, der Williams 2015 einen Doppelausfall bescherte. Symonds weiß um die Tücken des "Circuit of The Americas": "Das ist eine dieser modernen Strecken, die Fahrern und Auto alles abverlangen. Die vielen Kurven nach Turn 1 erinnern an den ersten Streckenabschnitt in Suzuka und sind vielleicht sogar eine noch größere Herausforderung", so der Brite, der am Rennwochenende auf besseres Wetter als im vergangenen Jahr hofft.

Symonds nervt holprige Strecke in Austin

Der Williams-Technikboss hat noch eine schlechte Erinnerung an den 5,5 Kilometer langen Kurs in Texas : "Letztes Jahr waren wir überrascht, wie uneben die Strecke in nur zwölf Monaten geworden ist. Jetzt hoffen wir, dass dies nicht noch schlimmer wird." Sein Pilot Bottas, Siebter in der Fahrer-Wertung, verbindet mit Austin trotz des letztjährigen Ausfalls dagegen überwiegend Positives: "Hier habe ich 2013 meine ersten Punkte überhaupt in der Formel 1 geholt." Damals kam der Finne als Achter ins Ziel.

Ähnliches oder Besseres soll auch am kommenden Wochenende gelingen, das Bottas mit großer Vorfreude angeht: "Die Strecke sollte uns liegen, eine paar gute Punkte dürften im Bereich des Möglichen sein. Mit den Fans und allem, was sonst rund um den Grand Prix geboten ist, ist Austin eines der besten Rennen überhaupt", versprüht der 27-Jährige Zuversicht vor dem erneuten Kräftemessen mit Force India und den entscheidenden Wochen in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2016.