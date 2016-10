Regen angekündigt: Nasses Qualifying und Rennen in Suzuka?

(Motorsport-Total.com) - Beim Großen Preis von Japan liegt ein nasses Qualifying in diesem Jahr im Bereich des Möglichen. Am Freitag war es in Suzuka zwar den ganzen Tag lang trocken, doch für die kommende Nacht sind Regenschauer über der Strecke angekündigt. Laut UbiMet, dem offiziellen Wetterdienstleister der Formel 1, wird es in den kommenden Stunden in Suzuka mit sehr großer Wahrscheinlichkeit regnen. Somit wäre die Strecke im dritten Freien Training am Samstagvormittag wieder komplett "grün".

Die Fans sollten am Samstag und Sonntag lieber ihre Regenschirme einpacken...

Zwar soll es am Samstagmorgen zunächst trocken bleiben, doch spätestens am Nachmittag könnte es zu weiteren Schauern kommen. Sogar ein Gewitter könnte über der Strecke aufziehen. Weil das Qualifying um 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MESZ) beginnt, müssen sich die Piloten und Teams daher auf eine nasse Piste einstellen. Das richtige Timing dürfte in der Qualifikation somit eine wichtige Rolle spielen.

Für den Rennsonntag sieht die Prognose etwas sonniger aus, denn die Nacht soll überwiegend trocken bleiben. Für den Morgen werden zwar weitere Schauer angekündigt, doch im Laufe des Vormittags soll sich die Regenfront verziehen. Weiterer Niederschlag ist anschließend nicht mehr zu erwarten. Allerdings: Durch den heftigen Regen am Morgen könnte die Strecke beim Rennstart um 14:00 Uhr Ortszeit noch immer leicht feucht sein.