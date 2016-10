Jenson Button: Ganz eigener Fahrstil in Suzukas S-Kurven

Allerdings muss er zugeben, dass die S-Kurven heute nicht mehr so viel Spaß machen wie früher, was vor allem an den langsameren Autos liegt, die in den Kurven ziemlich träge sind. "Es ist nicht annähernd so schnell wie vor ein paar Jahren, was echt schade ist", meint er. "Es ist einer der besten Sektoren in der Welt, aber wir können nicht das Beste aus der Strecke holen. Ich denke, dass selbst die Super Formula (ehemalige Formel Nippon; Anm. d. Red.) so schnell ist wie wir, wenn nicht sogar schneller."

