Ein Jahr nach "GP2-Funkspruch": Was kann McLaren-Honda?

(Motorsport-Total.com) - Mit dem Rückenwind eines guten Resultats aus dem Formel-1-Grand-Prix 2016 in Malaysia, wo Fernando Alonso und Jenson Button in die Punkte fahren konnten, greift McLaren-Honda am kommenden Wochenende in Suzuka an. Für den japanischen Antriebshersteller steht beim Heimspiel viel auf dem Spiel. Im Vorjahr hatte Fernando Alonso ausgerechnet jenen Schauplatz für heftige Kritik genutzt. Sein markiger Funkspruch "Es ist ein Motor wie in der GP2" ging den Japanern an Herz - und er motivierte sie zugleich.

In der Saison 2016 sieht die Honda-Welt bereits erheblich besser aus. Mit konsequenten Schritten haben sich die Japaner immer näher an die Konkurrenz geschoben. Dies will man vor heimischer Kulisse in Suzuka darstellen und die Fans damit erfreuen und besänftigen. "Die vielen Fans erwarten viel von uns, aber sie haben auch Verständnis für unsere Situation", sagt Honda-Formel-1-Boss Yusuke Hasegawa. "Ich hoffe, dass unser aktueller Aufwärtstrend noch mehr Zuschauer anlocken und erfreuen wird."

Am vergangenen Wochenende hatte die Vorbereitung von McLaren-Honda auf das bevorstehende Heimspiel bereits begonnen. Am Freitag in Malaysia war Fernando Alonso mit einer neuen Ausbaustufe des Antriebs ausgerückt. Angeblich hatte man nur den Verbrenner in Bezug auf die Standfestigkeit verbessert, aber die Zeiten des Spaniers deuteten recht deutlich an, dass mit der neuesten Entwicklung durchaus auch ein Schritt im Bereich der Performance zu erwarten ist. Also endlich den Schritt vom "GP2-Motor" zum leistungsstarken Formel-1-Aggregat geschafft?

Honda hat McLaren zu zwei Suzuka-Siegen verholfen

"Unser doppelter Punktgewinn in Sepang ist Antrieb für uns, zugleich war es der Lohn für die harte Arbeit der vergangenen Monate, die in Woking und Sakura geleistet wurde", sagt McLaren-Teamchef Eric Boullier. "Wir nehmen es mit als Motivation nach Suzuka. Das Rennen ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Wir hoffen auf ein ähnliches Resultat wie in Sepang", meint der Franzose. In Malaysia hatten Fernando Alonso und Jenson Button die Ränge sieben und neun erreicht. Man konnte Toro Rosso und Haas im Kampf um WM-Platz sechs weiter distanzieren.

"Wir geben wirklich alles, um in Suzuka weitere Punkte einzufahren und die Lücke zu den drei besten Teams weiter zu schließen", erklärt Hasegawa. "Ich hoffe, es wird ein Rennen, das uns stolz machen wird - und auf das unsere Fans am Ende auch stolz sein werden." McLaren hat in seiner langen Grand-Prix-Geschichte bereits neunmal in Suzuka gewinnen können. Bei zwei dieser Siege arbeitete ein Honda-Antrieb im Heck des britischen Formel-1-Autos.

"Ich hoffe einfach, dass wir gut ins Wochenende starten werden und uns dann immer weiter verbessern", sagt Alonso. "In den vergangenen Rennen haben wir oftmals wirklich das Maximum aus unserem Paket herausgeholt. Das soll uns weiterhin gelingen. Dann sammeln wir auch weitere Zähler." Für Jenson Button steht fest: "Wir wollen den tollen Fans beim Heimspiel mit einer starken Leistung etwas zurückgeben. Die Fans geben eine Woche lang 110 Prozent, um uns zu unterstützen."