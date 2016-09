Mogelpackung Sepang: Fahrer vermissen Überholchancen

Um austretendes Öl und Rutschgefahr macht er sich aber keine Sorgen - es sei denn, es gibt mal wieder einen von Malaysias monsunartigen Wolkenbrüchen. Sebastian Vettel denkt allen voran an die Schlusskurve, die auf der Außenseite abgesenkt wurde. "Fühlt sich grausam an. In einer so langsamen Kurve verlieren wir richtig Grip", unkt der Ferrari-Star. Rosberg glaubt nicht an das versprochene Plus an Überholmöglichkeiten: "Es gibt nur eine saubere Line. Und zwar die normale Ideallinie." Alles weitere zu den Neuerungen und dem Kurs in Sepang gibt's in unserer Fotostrecke .

