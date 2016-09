Daniel Ricciardo: "Wir werden in diesem Jahr noch gewinnen"

(Motorsport-Total.com) - Auch wenn sein erster Formel-1-Sieg in der Saison 2016 noch auf sich warten lässt: Mit seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Singapur und der Aufholjagd auf Nico Rosberg gegen Ende des Rennens hat Daniel Ricciardo gezeigt, dass ein Sieg für ihn eigentlich längst überfällig ist. Zwar holte den Teamkollege Max Verstappen bei seinem Red-Bull-Einstand Spanien, doch Ricciardo ließ sich davon nicht beirren.

Der Australier ist ein Muster an Beständigkeit, holte mit Ausnahme des vierten Saisonrennens in Russland an jedem Formel-1-Wochenende Punkte und das nicht zu knapp. Schließlich fuhr er in zwölf von 15 Rennen unter die Top 5. Mit 179 Punkten liegt er momentan an dritter Stelle in der WM-Fahrerwertung und wird diese wohl, wenn es so gut weitergeht, gegen Ferrari-Verfolger Sebastian Vettel behaupten können.

Der erste Sieg ist dabei nur eine Frage der Zeit. "Hier war er nah dran. Es fehlte nur eine halbe Sekunde", lobt Red-Bull-Teamchef Christian Horner seinen Schützling Ricciardo. "Hoffentlich werden sich dazu in den nächsten sechs Rennen weitere Gelegenheiten bieten. Mercedes war bisher auf jeder Strecke sehr stark. Etwas anderes muss den Unterschied machen: Wetterbedingungen, Reifen oder Ähnliches."

Ricciardo verspricht ersten Red-Bull-Sieg 2016

Auch Ricciardo mutmaßt, dass es besondere Umstände braucht, um beide Silberpfeile auszustechen: "Mit ein wenig Regen vielleicht. Ich denke, unter trockenen Bedingungen war das hier unsere beste Chance. Wir sind bis auf eine halbe Sekunde herangekommen", resümiert der 27-Jährige. Seinem Team hat er ein Versprechen gegeben: "Ich habe ihnen über Funk gesagt, dass wir in diesem Jahr gewinnen werden."

"Irgendwo wird es einen Regenguss geben, der die Konstellation etwas aufmischt. Und dann werden wir zur Stelle sein und um den Sieg kämpfen, den wir so sehr wollen", sagt Ricciardo weiter. Doch nicht nur das Wetter könnte dabei helfen. So war Red Bull in Singapur mit einem Motor-Update von Renault und 15 PS mehr unterwegs. Hinzu kamen neuer Sprit und kleinere Veränderungen an der Zündung und Einspritzung.

"Ich glaube, der Fortschritt liegt mehr auf der Benzin-Seite. Total hat ein neues Benzin gebracht und das sollte so bei eineinhalb Zehntel liegen - zusammen mit einer kleinen Änderung am Motor kommen wir vielleicht auf zwei Zehntel", bewertet Motorsportkonsulent Helmut Marko den Zugewinn auf Marina Bay Street Circuit in Singapur. Ob das auch in Sepang zutrifft, wird sich beim nächsten Rennen zeigen.

Dann will Red Bull den Vorsprung auf Ferrari in der Konstrukteurswertung weiter ausbauen. Denn hier konnte man sich unterdessen etwas von den Roten absetzen: Nach dem Singapur-Grand-Prix haben die Bullen in der WM-Tabelle 15 Punkte Puffer auf Rang drei. Wenn Verstappen - in der Fahrertabelle 50 Punkte hinter Ricciardo - seine Startprobleme in den Griff bekommt, sollte das doch eigentlich kein Problem sein.