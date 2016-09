Vettel-Problem geklärt: Hinterradaufhängung gebrochen

So oder so dürfte es für Vettel ein schwieriger Grand Prix werden, nachdem man eigentlich mit so viel Zuversicht in das Wochenende gegangen war. Doch gerade die ist für den Deutschen ein Grund, auch morgen noch optimistisch auf das Rennen zu blicken: "Wir können ein großartiges Rennen haben, denn das Auto fühlte sich am Abend immer besser an als am Nachmittag. Ich hatte also für die Qualifikation viel Selbstvertrauen, konnte das aber nicht zeigen", sagt er.

